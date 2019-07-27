ABD Yüksek Mahkemesi'nden 'Meksika duvarı’na fon onayı

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ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvar için Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden 2.5 milyar dolar kullanmasına onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın duvar için Pentagon bütçesinden 2.5 milyar dolar kullanmasını engelleyen California eyaletindeki federal hakim tarafından alınan karar, Yüksek Mahkeme'de 4'e karşı 5 oyla bozuldu.

ABD Yüksek Mahkemesi, Pentagon bütçesinden Trump'ın seçim vaadi olan duvara 2.5 milyar dolar fon aktarılmasını onaylamış oldu.

Trump, mahkemenin kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duvar konusunda büyük bir zafer. ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemenin kararını bozdu ve güney sınırına duvarın inşaatına izin verdi. Sınır güvenliği ve hukukun üstünlüğü için büyük zafer" değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen karşıtı politikaları nedeniyle eleştirilen Trump, yasa dışı göç ve uyuşturucu trafiğiyle mücadele gerekçesiyle Meksika ile ABD sınırına duvar örülmesi gerektiğini savunuyor.

Trump'ın bu konuda bütçeyi kontrol eden Kongreyi devre dışı bırakıp Meksika sınırına örülecek duvarı finanse etmek için ulusal acil durum' ilan etmesi, başkanlık yetkilerini ''kötüye kullandığı'' tartışmalarını gündeme getirmişti.

Trump'ın, başkanlık yetkisini kullanarak ulusal acil durum ilanı, Demokratlar tarafından anayasanın ihlali olarak görülmüştü.