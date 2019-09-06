Türkiye

BASIN ÖZETİ - 6 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ - 6 Eylül 2019
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Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Hesabı sorulsun

Erdoğan’dan rest: Kapıları açarız

Kılıçdaroğlu: Suriye’de hala yanlış yapılıyor

ABD ile ortak uçuş

Zehir yağdıracaklar


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Eylülden sonra kapıyı açarız

‘Brexit canavarı’ Boris’i de yutuyor

Kılıçdaroğlu: Böyle giderse 3,5 milyon kişi daha gelecek

İstanbul ve Ankara’ya kayyum çılgınlık olur

‘Külliyede açılış krizi’ büyüyor


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

‘Güvenli bölge olmazsa kapılar açılır’

AYM’nin kararı varken neyin mütalaası?

Batman’dan sonra İdil’de de sular kesildi

‘Biz açlıktan kırılırken onlar sefa sürmüş’


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Erdoğan: Kapıları açarız

Sanayiciden hurda kağıt uyarısı

3 sondaj gemisi yola çıkacak

Faiz indirimi piyasaları rahatlattı


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Ensarlık bitti mi?

AKP’den 800 bin kişi istifa etti

‘Güvenli bölge’ uyarısı

Müfettişler kayyumu önceden biliyormuş


Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Almanya’da üretim alarmı

Döviz mevduatı 189 milyar dolara yükseldi

Erdoğan’dan AB’ye: Kapıları açmak zorunda kalırız

Cari açığı 1,4 milyar dolar azaltacak

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