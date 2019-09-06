BASIN ÖZETİ - 6 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Hesabı sorulsun
Erdoğan’dan rest: Kapıları açarız
Kılıçdaroğlu: Suriye’de hala yanlış yapılıyor
ABD ile ortak uçuş
Zehir yağdıracaklar
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Eylülden sonra kapıyı açarız
‘Brexit canavarı’ Boris’i de yutuyor
Kılıçdaroğlu: Böyle giderse 3,5 milyon kişi daha gelecek
İstanbul ve Ankara’ya kayyum çılgınlık olur
‘Külliyede açılış krizi’ büyüyor
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
‘Güvenli bölge olmazsa kapılar açılır’
AYM’nin kararı varken neyin mütalaası?
Batman’dan sonra İdil’de de sular kesildi
‘Biz açlıktan kırılırken onlar sefa sürmüş’
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Erdoğan: Kapıları açarız
Sanayiciden hurda kağıt uyarısı
3 sondaj gemisi yola çıkacak
Faiz indirimi piyasaları rahatlattı
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Ensarlık bitti mi?
AKP’den 800 bin kişi istifa etti
‘Güvenli bölge’ uyarısı
Müfettişler kayyumu önceden biliyormuş
Dünya Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Almanya’da üretim alarmı
Döviz mevduatı 189 milyar dolara yükseldi
Erdoğan’dan AB’ye: Kapıları açmak zorunda kalırız
Cari açığı 1,4 milyar dolar azaltacak
Site Haritası | Şartlar ve Koşullar | Hakkımızda | İletişim