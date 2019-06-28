Mahmud Osman: PKK'nin siyaseti Kürtlere zarar veriyor

K24 – ERBİL

Kürt siyasetçi Mahmud Osman, PKK’nin yürüttüğü siyasetin yanlış olduğunu ifade ederek, bu yanlış siyasetin Kürdistan Bölgesi’nde, Batı Kürdistan’da (Rojava) ve Kuzey Kürdistan’da Kürtlere zarar verdiğini söyledi.

K24’e konuşan deneyimli Kürt siyasetçi Mahmud Osman, Türkiye’nin PKK gerekçesiyle Kürdistan Bölgesi’nin bazı bölgelerini bombaladığını ve bunun sonucunda sivillerin zarar gördüğünü dile getirdi.

Osman, bütün Kürt partilerinin Kürdistan Bölgesi’nin çıkarlarını göz önüne alarak bu meseleyi PKK ile görüşmesi gerektiğini söyledi.

Osman, Türkiye ile yeni bir müzakere sürecinin başlamasına ihtiyacı olduğunu da vurguladı.

Öte yandan bugün K24’e konuşan Ezidxan Güçleri Komutanı Haydar Şeşo da, Kürdistan Bölgesi’nde ve Batı Kürdistan’da (Rojava) yüzlerce Kürt gencinin PKK’nin yanlış siyasetinin kurbanı olduğunu söyledi.

Türkiye’nin PKK gerekçesiyle son iki günde Kandil ve Biradost bölgesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, 8 sivil de yaralandı.

2018 Mart ayından bu yana TSK, PKK’nin bölgede konuşlandığı gerekçesiyle, Kürdistan Bölgesi sınırını 20 kilometre geçerek Biradost bölgesine aralıklarla bombardıman düzenliyor.

Söz konusu bombardımanlar sonucu bölgede 200’e yakın köy 25 yıldır boşaltılmış durumda.