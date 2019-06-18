Erdoğan’dan S-400 açıklaması

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S-400 hava savunma sistemi konusuna değinen Erdoğan, “O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon Yaşlıları Koruma Derneği’nin düzenlediği programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomideki gelişmelerle ilgili konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

“Farklı alanlardan, farklı aktörlerce gerçekleştirilen operasyonların tek hedefi Türkiye'nin bekası ve milletimizin bağımsızlığıdır. Ülkemizin son 17 yılda ekonomi, güvenlik, siyaset, diplomasi ve savunma sanayisi alanlarında yakaladığı başarılar birilerini rahatsız ediyor. Eskiden olduğu gibi bir telefon ve bir mektupla hizaya getirebildikleri bir Türkiye istiyorlar. Mazlum ve mağdurlara sahip çıkan değil, önceden olduğu gibi borç alan, IMF kapılarında avuç açan bir Türkiye görmek istiyorlar.”

Türkiye’nin sağlam bir ekonomiye sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomisi sağlam bir Türkiye, kur, faiz, enflasyon sarmalı sayesinde çalışmadan, üretmeden hiçbir riske girmeden zenginleşen bir avuç elitin işine gelmiyor. 31 ülkedeki 450 nükleer santral hiçbir problem oluşturmazken, niçin ülkemizin nükleer enerjiden barışçıl bir şekilde faydalanma hamleleri eleştiri konusu yapılıyor. Bu da manidar.”

DOĞU AKDENİZ

Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerinin takipçisi olmaktan bizi hiç kimse alıkoyamaz. Kuzey Kıbrıs'taki kardeşlerimizin oradaki hakkını, hukukunu biz kimseye yedirmeyiz” diye konuştu.

S-400 KONUSU

ABD’yle yaşanan S-400 hava savunma sistemi kriziyle ilgili konuşan Erdoğan, “S-400 ve Doğu Akdeniz'de ülkemizi tehdit altına alan aynı gayeler vardır. (S-400) O iş bizim için bitmiştir, o dosya bizim için kapanmıştır ve çok kısa bir zaman içerisinde de siparişlerimizi inşallah alacağız” ifadelerini kullandı.