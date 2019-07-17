İngiliz Büyükelçi’den Başkan Barzani’ye: Görüşmeler umut verici

K24 - ERBİL

İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Jon Wilks, Kürdistan Bölgesi’nde siyasi süreçteki değişim ve Bağdat’la gelişen ilişkilerin umut verici olduğunu söyledi.

Başkan Mesud Barzani bugün, İngiltere’nin Bağdat Büyükelçisi Jon Wilks ve yeni Erbil Başkonsolsou James Thornton’la görüştü.

Kürdistan Bölgesi’nde siyasi süreçteki değişim ve Erbil ile Bağdat bağdat arasında gelişen ilişkilerin umut verici olduğunu söyleyen Büyükelçi Wilks, Kürdistan Bölgesi’ne olan desteklerinin süreceğini belirtti.

Wilks ayrıca, ülkesinini, Kürdistan Bölgesi ve Irak’la ilişkilerini geliştirmek istediğine vurgu yaptı.

Başkan Barzani de Kürdistan Bölgesi ile İngiltere ilişkilerini önemli olarak değerlendirdiğini belirterek, bu ilişkilerin gelişmesini umduğunu ifade etti.

Başkan ayrıca, yeni Başkonsolos Thornton’a da görevinde başarılar diledi.

Bölge genelinde ve uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeler ve DAİŞ terörünün oluşturduğu tehdit de görüşmede ele alındı.