ABD'den Suudi Kraliyet ailesine yaptırım kararı

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Suudi Kraliyet ailesine bazı yaptırımlar uygulanmasına, bu ülkeye bir kısım silahların satışının engellenmesine olanak tanıyan bir yasa tasarısını onayladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın veto etmesinin beklendiği tasarıya Dış İlişkiler Komitesi'ndeki aralarında 3 Cumhuriyetçi'nin de bulunduğu 13 Senatör 'evet', 9 Senatör 'hayır' oyu verdi.

Tasarının yasalaşması için Kongre'nin her iki kanadı olan Demokratların çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde ve Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da oylanarak kabul görmesi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın imza atması gerekiyor.

Ancak Trump, şu ana kadar Riyad'a yaptırım uygulanmasına olanak tanıyacak hiçbir karara imza atmadı. Senatodan çıkan birçok kararı da veto etti.

ABD Kongresi'nin her iki kanadından senatörler ve vekiller, Riyad yönetiminin gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolü, Yemen'deki savaş nedeniyle yaşanan insani kriz ve Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulması gerektiğini belirten açıklamalar yapıyor.

Oylama öncesi Senato Dış İlişkileri Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör James Risch, tasarıya karşı çıktı.

Risch, herhangi bir tasarının Riyad'ı sorumlu tutmasını istediğini ancak Trump'ın veto edeceğinin bilindiği bir tasarıyı ele almanın hiçbir anlamı olmadığını savundu.