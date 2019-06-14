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Tutuklu bulunan eski HDP Milletvekili Ferhat Encü tahliye edildi.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eski Şırnak milletvekili Ferhat Encü, tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Kapalı Cezaevi’nden tahliye edildi.
Kandıra Cezaevi'ne giden Encü’nün avukatları tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan işlemler ardından Encü cezaevinden çıktı.
Encü, 2017 yılının şubat ayında tahliye edilmişti, ancak iki gün sonra tahliyesine yapılan itiraz sonucunda yeniden tutuklandı.
‘5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna aykırılık, kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme, bunların hareketlerine katılma ve örgüte üye olma’ suçlamalarından 4 yıl 7 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
Ferhat Encü, 25’inci ve 26’ncı dönem HDP Şırnak milletvekiliydi.
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