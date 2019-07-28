Ruhani’den tanker açıklaması: Londra zararlı çıkacak

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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere’nin İran petrol tankerine el koymasını ‘yasa dışı’ olarak tanımlayarak, Londra’nın bundan zararlı çıkacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ruhani, başkent Tahran'da ziyaretlerde bulunan Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi ile bir araya geldi. Ruhani ve Alevi, bölgedeki gerginliği ve çözüm yollarını ele aldı.

Ruhani görüşmede yaptığı konuşmada, yabancı güçlerin varlığının bölgenin güvenliğine katkı sağlamayacağını ve gerginliğin temel faktörü olduğunu belirterek, "İran hiçbir zaman başka ülkelerle gerginliği başlatan taraf olmamıştır. Bölgedeki gerginliğin ve istenmeyen gelişmelerin nedeni ABD'nin nükleer anlaşmadan tek taraflı ayrılması ve bu ülkenin kuruntudan ibaret düşünceleridir" diye konuştu.

"İRAN KARŞI DURACAK"

İngiltere'nin İran'a ait petrol tankerini "kanunsuz" alıkoyduğunu savunan Ruhani, "Bunun Londra'ya hiçbir faydası olmayacak, aksine kesinlikle bundan zararlı çıkacaktır. İran, Hürmüz Boğazı, Fars (Basra) Körfezi ve Umman Denizi'nin güvenliğini tehlikeye düşürecek her türlü uluslararası kuralların çiğnenmesine karşı duracaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani, tüm bölgesel meselelerin birbirine bağlı olduğunu; bölgenin gelişmesinden yana olanların istikrar ve kalıcı emniyet için gayret etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

CEBELİTARIK'TAKİ TANKER OLAYI

İspanya'nın güneyindeki, İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da İran tankerinin Avrupa Birliği'nin (AB) Suriye'ye uyguladığı ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle alıkonulduğunu açıklamıştı.

İran, "Grace 1" adlı tankerin alıkonulmasının İngiltere için "sonuçları olacağı" uyarısında bulunmuştu. İngiltere, bölgeye gemilerini korumak üzere ikinci bir savaş gemisi göndereceğini açıklamıştı.