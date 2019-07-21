Londra: Tüm seçenekler masada, Tahran: Hazırız

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İngiltere ve İran arasında yaşanan Hürmüz Boğazı tanker krizinde taraflar atacakları adımları masaya yatırıyor.

Londra, İran'a karşı "bütün seçeneklerin görüşüldüğünü" duyururken, Tahran yönetimi 'farklı senaryolara hazırız" dedi.

Almanya ve Fransa başta olmak üzere bazı Avrupa Birliği üyesi ülkeler bölgeye askeri güç göndermeye hazırlanan İngiltere'ye destek mesajları yayınladı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere bayraklı bir tankere el koyması ve 23 mürettebatı sorgulaması diplomatik krize yol açtı.

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood, ülkesinin kriz yaşanan bölgeye askeri güç gönderme konusunda kararlı olduğunu açıkladı. İran'a yönelik yaptırım konusunda "Tüm seçenekler masada" olduğunu kaydeden Ellwood, "Neler yapabileceğimiz konusunda meslektaşlarımızla ve uluslararası müttefiklerimizle konuşuyor olacağız" dedi.

Ellwood, önceliklerinin bölgedeki deniz ulaşımının güvenliği olduğunu belirterek: "Bizim ilk ve en önemli sorumluluğumuz şu andaki tanker konusuna çözüm bulmak, bölgedeki diğer tankerlerin bu sularda güvenli bir şekilde hareket etmesi, sonrasında büyük resme bakmak" ifadelerini kullandı.

“İRAN FARKLI SENARYOLARA HAZIR”

İran'ın İngiltere Büyülelçisi Hamid Baeidinejad, Londra yönetiminin İran ve İngiltere arasında "tanker konusunun ötesinde tansiyonu arttırmayı isteyen iç siyasi güçleri sınırlaması" gerektiği çağrısı yaptı.

Twitter hesabından yapılan açıklamada bölgedeki hassas dönemde bunun oldukça tehlikeli ve makul olmayan bir yol olacağını belirten Baeidinejad, "İran'ın farklı senaryolara hazır olduğu" mesajı verdi.

Bu arada İran Devrim Muhafızları tarafından el konulan İngiliz bandıralı gemideki 23 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

İngiliz bandıralı geminin İsveçli sahibi Stena Bulk, Hindistan, Letonya, Filipinler ve Rusya'dan 23 mürettebatı resmen ziyaret için İran'a başvuruda bulundu. Hindistan ise tankerdeki 18 Hintli personelin serbest bırakılması çağrısı yaptı.

TANKER KRİZİ BM GÜVENLİK KONSEYİ’NE TAŞINDI

İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcisi, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan tanker krizini BM Güvenlik Konseyi'ne taşıdı.

BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan mektupta petrol tankerinin alıkonulduğu sırada Umman karasularında olduğu belirtilerek "Uluslararası hukuk, seyir hakkının engellenmemesi gerektiğini vurguluyor, bu nedenle İran'ın hareketi yasadışı bir müdahaledir" denildi.

CEBELİTARIK MİSİLLEMESİ Mİ?

İran'a ait bir petrol tankerinin 4 Temmuz'da İngiliz donanması tarafından durdurulması sonrası iki ülke karşılıklı sert açıklamalarda bulundu.

Cebelitarık'taki tankerin yasal olarak durdurulduğunu açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Tahran'ın son hareketinin yasadışı olduğunu duyurdu.

Hunt, "Körfez’de dün olanlar İran’ın, yasa dışı ve istikrarı bozucu davranışın tehlikeli yolunu tercih ediyor olabileceğinin endişe verici işaretlerini taşıyor" dedi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani ise "Devrim Muhafızları, İngiltere'nin İran tankerini kaçırmasına cevap verdi" açıklamasında bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra Limanı'ndan yola çıkan Stena Impero isimli tanker 18 Temmuz'da İran Devrim Muhafızları tarafından alıkondu.

Tahran yönetimi, tankerin "uluslararası denizcilik kurallarına uymadığı gerekçesiyle" İran kara sularına çekildiği duyurdu.