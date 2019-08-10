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Libya’da bombalı saldırı: 2 BM görevlisi öldü

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Libya’da bombalı saldırı: 2 BM görevlisi öldü
Libya Bingazi Patlama Ölü BM

HABER MERKEZİ

Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, 2 Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti.

Uluslararası haber ajansı Reuters'tan gelen bilgilere göre, Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırıda 2 BM personeli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları da hastanede hayatını kaybedenlerin olduğu listede BM Libya Misyonu’nda (UNSMIL) çalışan iki kişinin ismini gördüklerini söyledi.

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