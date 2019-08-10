Libya’da bombalı saldırı: 2 BM görevlisi öldü

HABER MERKEZİ
Libya'nın Bingazi kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi, 2 Birleşmiş Milletler (BM) personeli hayatını kaybetti.
Uluslararası haber ajansı Reuters'tan gelen bilgilere göre, Libya'nın doğusunda yer alan Bingazi kentinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Tıbbi kaynakların verdiği bilgiye göre, saldırıda 2 BM personeli hayatını kaybetti.
Görgü tanıkları da hastanede hayatını kaybedenlerin olduğu listede BM Libya Misyonu’nda (UNSMIL) çalışan iki kişinin ismini gördüklerini söyledi.
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