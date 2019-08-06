Keşfedilen en büyük kara delik: Güneş’ten 40 kat ağır

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Bilim insanları, 15A galaksisinin merkezinde bulunan ve 40 milyar Güneş'i içine çekebilecek kadar büyük bir kara delik keşfetti.

Dolaylı ölçüm yolları ile boyutu saptanan Holmberg 15A galaksisinin merkezinde bulunan kara deliğin 40 milyar Güneş'i yutabilecek kadar büyük olduğu belirtildi.

Bu kara deliğin Dünya'dan yaklaşık 700 milyon ışık yılı uzakta olduğu ve şimdiye kadar keşfedilen en büyük kara deliklerden biri olduğu açıklandı.

Bu kara deliğin keşfinin bilim dünyası için önemi oldukça büyük, zira Astrophysical dergisindeki bir yazıya göre, bunun dolaylı ölçüm teknikleriyle boyutu saptanan ilk kara delik olduğu anlaşıldı.

Holmberg 15A galaksisinin, "galaksi dinamiğine" dayandırılarak yapılan araştırmalarda kara deliğin kütle cinsinden Güneş'ten 310 milyon kat daha büyük olduğu da edinilen bilgiler arasında.

Bilim insanları, şimdilik ayrıntılı bir modelleme yaparak sonuçları gözlemleriyle karşılaştırmayı planlıyor. (Kaynak: Science Alert, Webtekno)