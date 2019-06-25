Azez'de çifte patlama!

HABER MERKEZİ
Suriye'nin kuzeyinde ÖSO’ya bağlı silahlı grupların kontrolündeki Azez ilçesinin Ahtarin beldesinde düzenlenen iki bombalı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Ahtarin beldesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait bir araç ile Yerel Meclis Başkanının şahsi aracına yerleştirilen bombalar art arda patlatıldı.
İlk patlamada bir sivil, diğerinde ise Yerel Meclis Başkanı Halit Dibo yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Azez bölgesi, Suriye’deki savaşla birlikte silahlı grupların kontrolüne girdi. Burada TSK’ya ait askeri birlikler de bulunuyor.
Türkiye, Azez üzerinden bölgeye askeri mühimmat sevkediyor.
2014 istatistiklerine göre, çoğunluğu Kürt, Sünni Arap ve Türkmenlerden oluşan kasabanın nüfusu o dönemde 360 bin idi. (Kaynak: Ajanslar)
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