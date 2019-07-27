Fransa'dan uyduları koruyacak lazer silah

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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, yeni uzay stratejisi kapsamında uyduları korumak için lazer silahı geliştireceklerini bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından duyurulan uzay savunma kuvvetleri kurma planının detaylarını açıklayan Florence Parly, ülkenin uzaydaki uydularını korumak için lazer silahı üretileceğini ifade etti.

Lyon yakınlarındaki bir askeri üste konuşan Parly, Fransa’nın bu konuda geri kalan bir alan olduğunu belirterek, "Bugün müttefiklerimiz ve rakiplerimiz uzayı askerileştiriyor. Toparlamak için vaktimiz daralıyor, harekete geçmeliyiz. Evet, güçlü lazer silahlar geliştireceğiz” dedi.

Parly, uzay stratejisinin dayandığı temeller konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Eğer uydularımız tehdit altındaysa rakiplerimizin gözünü kamaştırmayı düşünüyoruz. Cevap ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz: Bu uydularımızdan veya nano uydulardaki devriyelerden dağıtılan güçlü lazerlerin kullanımını içerebilir."

Fransa Savunma Bakanlığı 4,3 milyar bütçe ayrılacak uzay kuvvetlerinin 2030 yılına kadar tam kapasite ile çalışmasını planlıyor.

Macron Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Day arifesinde, eylül ayında yeni bir uzay komutanlığı kurulacağını söylemişti. (Kaynak: Euronews)