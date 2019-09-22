HABER MERKEZİ

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, yeni yapılanmada Haşdi Şabi Heyeti Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in görevine son verdi.

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz tarafından Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’ye sunulan Haşdi Şabi’nin yeni yapılanmasıyla ilgili taslak, Abdulmehdi tarafından onaylandı.

Yeni yapılanmada, İran’a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Ebu Mehdi Mühendis, görevinden uzaklaştırıldı.

Mühendis’in görevden uzaklaştırılması, Haşdi Şabi içerisindeki İran’ın etkisinin büyük oranda kırılması olarak görülüyor.

İran – Irak savaşının yaşandığı Baas rejimi sürecinde İran saflarında yer almasıyla bilinen Mühendis’in ayrıca Haşdi Şabi içerisinde bir milis grubu da mevcuttu.

Geçtiğimiz günlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta Falih Feyyaz ile bir araya geldiği ve Mühendis’in görevinden uzaklaştırılmamasını istediği belirtiliyor.

Feyyaz’ın ise Süleymani’ye, Irak’ın içerisinde bulunduğu şartların Mühendis’in görevinden uzaklaştırılmasını gerektirdiğini bildirdiği ifade ediliyor.

Mühendis’in Haşdi Şabi’deki görevini tekrar istediği kaydediliyor.