Afrinli Ezdiler: 74’üncü fermanı yaşıyoruz

K24 - AFRİN

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentinde çeşitli baskılara maruz Ezidi Kürtler, yaşadıklarını “74’üncü ferman” olarak niteliyor.

Bölge sakini Ezidi Kürtler ise, her gün baskılara maruz kaldıklarını ve çok sayıda kişinin kaçırıldığını söylüyor.

Rojava’daki Ezidi Meclisi, Afrin’de Ezidilere yönelik yapılan saldırıları soykırım olarak değerlendiriyor.

Afrin’de bulunan Ezidi Kürtlere ait tarihi ve kutsal yapıların Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı silahlı gruplar tarafından talan edildiği ve yıkıldığı ifade ediliyor.

Şehba’daki Direniş Kampı’nda bulunan Ezidi Meclisi, Afrinli Ezidi Kürtlerinin birçok ülkeye dağıldığını belirtiyor.

K24’e konuşan Afrin Ezidiler Birliği Eşbaşkanı Suad Hiso, Şengal’de Ezidilere yönelik 73'üncü fermanın yaşadığını, Afrin’de de 74’üncü fermanın Ezidi Kürtlere karşı yapıldığını gördüklerini söyledi.

Hiso, “Evimizi ve kutsal topraklarımızı terk etmek zorunda kaldık. Şu an Şehba’da bulunan kamplarda kalıyoruz. Bizim Afrin’e dönmemiz lazım. Afrin’de kalan Ezidiler büyük zulüm görüyorlar. En çok sıkıntıyı onlar yaşıyor. Her gün ölümle karşı karşıya kalıyorlar. Her gün dini eğitime zorlanıyorlar” dedi.

K24’e konuşan Afrinli Ezidi Kürt Mustafa Nebo da, “Burada Ezidilere ait dini değerleri değiştirmek istiyorlar. Ezidileri Müslüman olmadığı için kültür ve dini yönden çok büyük zulümlere maruz kalıyorlar. Dini değerlerimizi değiştirmek istiyorlar. Kutsal değerlerimizi yıkıyorlar. Çocuklarımıza zorla İslami bilgiler öğretiyorlar. Biz bunları kabul etmiyoruz. Zorla bir şeyleri bize kabul ettirmesinler.

Bizim için özel değerler vardır. Ezidi inancı, sahip olduğu kültür ve kutsal değerleri ile biliniyor” şeklinde konuştu.

Afrin’e bağlı Şehba bölgesinde bulunan Direniş Kampı’nda bin 647 Ezidi Kürt kalıyor.

Afrin’de Ezidi Kürtlerine ait 22 köy bulunuyor.

AFRİN OPERASYONU

21 Ocak 2018'de operasyonlara başladığı ve 18 Mart’ta da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO’nun, “Zeytin Dalı” operasyonu kapsamında girdiği Afrin’de binlerce Kürt saldırı ve zulme maruz kaldı, yerlerinden oldu. Operasyon sonrasında 200 binden fazla kişinin göç ettiği kaydedilmişti.

Ayrıca yerlerine geri dönmek isteyenler çeşitli engellemelerle karşılaştıkları için kaçak yollara başvuruyor.

Sadece bugüne kadar 100'den fazla Afrinli kadının ÖSO tarafından cezaevlerinde tutulduğu belirtiliyor. Ayrıca çok sayıda kadın da tecavüz edildiği ifade ediliyor.

Afrin’de bulunan ÖSO üyelerinin sivil halka işkence yaparken çekilen görüntüleri yayımlanmıştı.

ÖSO güçlerinin hırsızlık, insan kaçırma ve işkence uygulamaları uluslararası toplumun tepkisine neden oluyor.