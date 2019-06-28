Peskov: Görüşmede Trump yapıcıydı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, G20’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan görüşmesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın yapıcı bir tutum sergilediğini, Moskova’nın üst düzey diyaloğa devam etmek istediğini ifade etti.

Peskov, Japonya’nın Osaka kentindeki G20 zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme hakkında gazetecilere konuştu.

Görüşmede Trump’ın yapıcı bir yaklaşımda ve çok düşük seviyedeki ikili ticari-ekonomik alanda işbirliğinde ilerleme kaydetmek için istekli olduğunu belirten Peskov "Ayrıca biz de istikrar ve silahsızlanma, silah kontrol gibi ciddi konularda görüşmelere başlamaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Genel anlamda üst düzey diyaloğu sürdürmekten yanayız" diye konuştu.

Görüşmede Kuzey Akımı-2 projesinin gerçekleştirilmesi konusunun ele alınmadığını kaydeden Peskov, Trump’ın Kerç Boğazı’nda tutuklanan Ukraynalı denizcilerin serbest bırakılması konusunu gündeme getirdiğini kaydetti.

“PUTİN İLE TRUMP, İRAN'DA DİPLOMATİK ÇÖZÜMDEN YANA”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin ve Trump'ın İran sorununa diplomatik çözüm bulma çağrısı yaptığını belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'daki G20 zirvesinde yaptığı görüşmeden sonra açıklamalarda bulunan Lavrov, "Taraflar, uluslararası gündemdeki konular arasında Suriye, Ukrayna ve İran'ı istişare ettiler. İran konusu, nükleer programla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) ile Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler bağlamında ele alındı. Zor bir durum ancak iki taraf da, bu durumu diplomatik yoldan çözmek istediklerini teyit etti" dedi.

Rusya'nın Basra Körfezi ülkeleri ile İran arasında güveni pekiştirme önerisini anımsatan Lavrov, bu önerinin herkes tarafından diyalog kurma ve gerilimin önüne geçme fırsatı olarak görüldüğünün altını çizdi.

"STRATEJİK İŞBİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Bu arada Lavrov, ABD'nin hazır olması halinde Rusya'nın da stratejik istikrarı pekiştirmeye yönelik işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

"Devlet Başkanı Putin, stratejik saldırı silahları, stratejik istikrar konuları ve bölgesel çatışmalar konusunda eyleme geçmeye hazır olduğunu birçok kez ifade etti. ABD buna hazır olduğu ölçüde, biz de işbirliğine hazırız" diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Liderler, diyaloğu geliştirme ve tüm dünyayı ilgilendiren ve Amerikan elitinin rehini olan küresel güvenlik meselelerini en önemli sorunlar haline getirmeme eğiliminde. Bunu çok olumlu buluyorum.”