ABD -Taliban görüşmesinden sonuç çıkmadı

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ABD ve Taliban arasında Katar’ın başkenti Doha’da yürütülen barış görüşmelerinin sekizinci turu da sonuç alınamadan sona erdi.

İki buçuk saat süren görüşmenin ardından taraflar açıklama yapmadan ayrıldı.

Görüşmeden önce taraflar bir anlaşmaya yakın olduklarını belirtmişti.

Yetkililer, görüşmelerin son turunun Afganistan’da 18 yıldır devam eden savaşı sona erdirme yolunda kilit öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

Taliban’ın görüşme heyetinin sözcüsü Süheyl Şahin, VOA’ya yaptığı açıklamada tarafların bir yıldır sıkı bir şekilde çalıştığını ve tüm ana sorunlara değinen bir taslak metni tamamlama aşamasında olduğunu söylemişti.

Şahin’e göre bu taslakta Taliban, ABD askerlerinin ülkeden aşamalı olarak çekilmesi karşılığında kendi kontrol ettikleri topraklarda uluslararası terör unsurlarının barındırılmayacağı güvencesi veriyor. Taliban’ın kontrolundaki topraklarda üslenen el Kaide ve DAİŞ unsurları bazı terör saldırılarını bu üslerden yönetiyor.

BM: TEMMUZ 2019 SİVİL KAYIPLAR AÇISINDAN EN KANLI AY OLDU

Birleşmiş Milletler’den (BM) yapılan son açıklamada, Afganistan’a Temmuz ayında sivil ölümlerde ani bir artışa dikkat çekiliyor.

BM açıklamasına göre Temmuz ayında 1500’ü aşkın sivil öldü ya da yaralandı. Rakam Mayıs 2017’deki rekordan bile fazla. Sivil ölüm ve yaralanmalarının çoğuna el yapımı patlayıcılar yol açıyor.

BM’nin Afganistan Özel Temsilcisi Tadamichi Yamamoto, son dönemde barış çabalarıyla birlikte silahlı çatışmaların da aynı oranda yoğunlaştığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Donald Trump da ABD’nin tarihin en uzun denizaşırı askeri misyonunu aşamalı olarak sona erdirmeye niyetlendiğine işaret ediyor. Washington’un tahminlerine göre Afganistan savaşı ABD’ye bir trilyon dolara ve 2400 askerin hayatına mal oldu.

ABD ve Taliban’ın barış yapması durumunda varılacak anlaşma, Taliban’ın zaman kaybetmeden Afgan hükümetiyle diyaloğa başlamasını da öngörüyor.