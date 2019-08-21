Soylu: Kürtler 10-15 çocuk yapıyordu, 5-6’ya düştü

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki Suriyelilerin nüfus artışıyla ilgili olarak "ülkenin demografik yapısı değişecek" yönündeki söylemlerin spekülasyondan ibaret olduğunu belirterek, "İlk geldikleri zaman 10-11 çocuk yapıyorlardı, şu anda 2 çocuk yapıyorlar. Kürtler de 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler" dedi.

Katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Soylu, "Suriyeliler 10-15 yıl sonra ülke nüfusunun yüzde 10'unu oluşturacak. Ülkenin demografisi değişecek, dolayısıyla ileride onlar üzerinden iç karışıklık çıkartılacak gibi çok farklı senaryolar dile getiriliyor. Bunlar sizi kaygılandırmıyor mu, bu konuyla ilgili devlet olarak siz ne yapıyorsunuz?" sorunu şöyle yanıtladı:

"Bunların hepsi spekülasyon. Korkutmaya yönelik spekülasyon, insani de değil. İşimiz yüzde 50'si de bu, göç. İlk geldikleri zaman Karadenizliler de 10-11 çocuk yapıyorlardı, şu anda 2 çocuk yapıyor. Kürtler 10-15 çocuk yapıyorlardı, şimdi 5-6 çocuğa düştüler. Yarın şehir yaşantısı onları da 2-3 çocuğa düşürecek. Bu simülasyonlar tamamen yurt dışında Avrupa'da, Almanya'da yaşanan o yabancı düşmanlığı cereyanının Türkiye'ye aktarılmasıdır. Ben bunu tehlikeli görüyorum, ben bunu ırkçılık görüyorum."

“TÜRKİYE GÖÇ YOLU OLUR”

"Göç bizi etkilediği kadar, Avrupa'yı da etkileyecek. Bana şunu söylüyorlar, 'Açın kapıyı hepsi Avrupa'ya geçsin.' Ben açmak istiyorum ama bu sefer Türkiye göç yolu olur. Böyle bir şey yapamayız" diyen Soylu, "Türkiye'nin göç stratejisi yok" ifadesini kullandı.

Türkiye'ye göç sağanağının bitmediğini belirten Soylu, şöyle devam etti:

"450 bin kişi 2017 yılında geldi. 285 bin kişi 2018 yılında geldi. Şu ana kadar 70 bin kişi geldi. Bunların bir kısmı kaçak olarak geliyorlar. Biz bunların tamamını kayıt altına almak için kayıt altına almıyoruz. Kayıt altına alınmayan Suriyelilerin oranı var olanın içerisinde olsa olsa 50-60 bin civarındadır. Neden çok düşük, çünkü biz onun sağlık imkanını ortaya koyuyoruz. İnanın, bu çok teknik bir konudur. Bilenin değerlendirme yapması gereken bir konudur."