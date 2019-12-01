Başbakan ve Kürdistan Bölgesi Başkanı’ndan BAE ziyareti

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Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani, Abu Dabi Veliaht Prensi ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın resmi davetiyle 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix'sininin ödül törenine katılmak üzere Abu Dabi’ye gitti.

Başbakan Mesrur Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Neçirvan Barzani günübirlik bir ziyaret için Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Muhammed bin Zayid Al Nahyan’ın resmi daveti üzerine Abu Dabi’ye gitti.

Başbakan ve Kürdistan Bölgesi Başkanı 2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı Abu Dabi Prix'sininin ödül törenine katıldı ve burada törene davetli ülkelerin liderleriyle görüştü.

Başbakan ve Kürdistan Bölgesi Başkanı, törende Abu Dabi Veliaht Prensi ve BAE Silahlı Kuvvetler Başkomutan Yardımcısı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, BAE Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum, Suudi Arabstan Veliaht Prens Muhammed Bin Salman, Ermenistan Başbakanı Serj Sarkisyan, Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov gibi ülke liderleriyle kısa birer görüşme yaptı.

2019 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın son yarışı BAE’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlendi.