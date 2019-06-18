Karanlık maddeleri bulmak için yeni bir keşif

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Bilim insanları, karanlık maddeleri tespit etmek için elmas dedektörlerinin kullanılabileceğini belirtti.

15 Haziran’da yayınlanan bir rapora göre bilim insanlarından oluşan bir ekip, karanlık madde parçacıklarını keşfetme çalışmalarında elmas dedektörlerinin kullanılabileceğini belirtti.

Bilim insanları, yıldızların ve galaksilerin hareket ettiği hızların kozmik gözlemlerini açıklamak için karanlık maddenin var olmak zorunda olduğunu belirtiyor. Karanlık maddeler hakkındaki en popüler fikirler arasında, karanlık maddenin WIMP’ler olarak adlandırılan atom atlı parçacıklardan oluşması ya da zayıf şekilde etkileşen devasa parçacıklar olduğu bulunuyordu. Son araştırmaların sonucunda WIMP’lerin cevap niteliği taşımadığı yargısına varıldı.

WIMP fikrinin ortadan kalkmasının ardından bilim insanları, potansiyel karanlık madde parçacıkları için daha küçük alanları araştırmaya gitti. Bu da elmas detektörlerinin devreye girdiği alan oldu.

Karanlık maddenin peşine düşmek için elmas detektörlerinde bulunan kristallerin mutlak sıfıra indirgenmesi gerekiyor. Bu sayede karanlık madde parçacığı, elmasta bulunan bir atom çekirdeğine ya da elektrona çarptığı zaman ses dalgaları tespit edilebiliyor.

Bilim insanları bundan önce germanyum ve silisyum gibi farklı kristalleri kullanarak benzer detektörleri kullanmıştı ancak elmasın ekstra faydaları da bulunuyor. Elması oluşturan karbon atomları silisyum ya da germanyum atomlarından daha hafif olduğu için elmas detektörleri, atom çekirdeklerine çarpan küçük ses dalgalarını da algılayabiliyor. (Kaynak: Webtekno)