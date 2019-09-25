Parlamento Başkanı: Referandum doğal bir haktı

K24 - ERBİL

Kürdistan Parlamentosu Başkanı Rewaz Fayeq, bağımsızlık talebinin Kürdistan halkının doğal hakkı olduğunu ve bütün milletlerin de bu hakka sahip olduğunu söyledi.

Bağımsızlık referandumunun 2’nci yıldönümü dolayısıyla Kürdistan Parlamentosu’nda bir oturum gerçekleştirildi.

Oturumun açılış konuşmasını yapan Parlamento Başkanı Rewaz Fayeq, “Kendi kaderini tayin hakkı, her ulusun ezelden gelen hakkıdır ve uluslararası sözleşmelerde milletlerin temel haklarından biri olarak tanınmıştır. Ancak uluslararası toplum ve Kürdistan Bölgesi’nin bazı dostları onlara sırt çevirdi” dedi.

“Kürdistan’ın bu amaç uğruna on yıllar boyunca mücadele eden güçleri ve bu milletin birçok genci bu yolda canlarını feda etti” diyen Fayeq, referanduma yönelik uluslararası toplum ve Irak’ın gösterdiği tepkilerle ilgili şunları söyledi:

“Referandumun bütün taraflar üzerinde etkisi büyüktü ve halen de etkileri sürüyor. Ancak son tahlilde kendi kaderini tayin hakkı milletlere aittir. Bu doğal bir haktır ve uluslararası yasalara aykırı değildir.”

Rewaz Fayeq son olarak, Kürdistan halkının şimdi Irak’tan, anayasal çerçevede hak ve gelir kaynaklarını talep ettiğini ifade etti.