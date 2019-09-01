KDP, KYB ve Goran Kerkük için bir araya geliyor

K24 - ERBİL

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Değişim Hareketi’nin (Goran) 3’lü toplantı gerçekleştirerek, Kerkük seçimleri ve Kürdistan Bölgesi idaresi altında olmayan Kürdistani bölgeleri görüşeceği belirtildi.

Goran yetkilileri ile bir araya gelmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan KDP Sözcüsü Mahmud Muhammed, Goran yetkilileri ile Kerkük ve 140’ıncı made kapsamındaki bölgeleri görüşmek üzere 3’lü toplantı yapmak konusunda anlaştıklarını, önümüzdeki günlerde de KYB yetkilileri ile bir araya geleceklerini söyledi.

Muhammed, KYB ile bir araya gelmelerinin ardından 3 partinin ortak toplantı düzenleyeceğini belirtti.

Goran Ulusal Kongresi Üyesi Aras Veli ise, Kürdistan Bölgesi’nin yeni hükümetini başarısı için çalışmaları gerektiğini kaydederek, “Yeni hükümetin başarısı ve kabinenin iş programı çerçevesinde reformların gerçekleşmesi için çalışacağız” dedi.

KDP ve Goran, Kerkük İm Meclisi seçimlerine ya güçlü bir şekilde katılım gösterilmesi ve katılım gösterilmemesi konusunda aynı fikirde.

Her iki parti de şuan yürürlükte olan seçim yasasının Kürtlerin çıkarına olmadığını düşünüyor.