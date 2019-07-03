Kürdistan

Siirt’te çatışma

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Siirt’te çatışma
Siirt Eruh Çatışma PKK

HABER MERKEZİ

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında PKK'ye yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 asker hayatını kaybetti, 1 asker yaralandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ilçesine bağlı Akmeşe kırsalında başlatılan operasyonda, PKK’lierle sağlanan temasta 2 asker yaralandı.

Yaralılar helikopterle getirildikleri kent merkezinde nakledildikleri ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı askerlerden biri müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

Operasyonun devam ettiği bildirildi. (Kaynak: Ajanslar)

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