Kürdistan Cumhuriyeti Peşmergesi hayatını kaybetti

K24 - ERBİL

Husên Mawili ismiyle tanınan Kürdistan Cumhuriyeti Peşmergelerinden Hüseyin Ahmed Muhammed, önceki gece geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybetti.

1946 yılında Doğu Kürdistan’ın Mahabad kenti merkezli kurulan Kürdistan Cumhuriyeti’nde, 15 yaşındayken Peşmerge olan Hüseyin Ahmed Muhammed, aynı zamanda Kürdistan Cumhuriyeti’nin lideri Qazi Muhammed’in korumalarından biriydi.

Kürdistan Cumhuriyeti’nin yıkılışından sonra Hüseyin Ahmed Muhammed, Güney Kürdistan’a döndü.

Muhammed, daha sonra 11 Eylül 1961 yılında Ölümsüz Lider General Mele Mistafa Barzani liderliğinde başlayan Eylül Devrimi’ne katıldı.

Ulusal ve vatansever duruşuyla tanınan Muhammed, Rewanduz ve çevresinde de önemli bir şahsiyet olarak biliniyor.

Peşmerge Muhammed, 1931 yılında Rewanduz’a bağlı Mawiliyan köyünde vatansever bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Bir süre önce rahatsızlanan Muhammed, önceki gece geç saatlerde hayatını kaybetti.

Hüseyin Ahmed Muhammed, bugün ilçe halkının, hükümet ve parti yetkililerinin katılımıyla Mawiliyan köyünde toprağa verildi.