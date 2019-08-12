HTŞ DAİŞ’le çatıştı: ‘İdlib Valisi’ öldü

HABER MERKEZİ
Suriye’nin İdlib ilinde Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) örgütü ile DAİŞ arasında yaşanan çatışmada DAİŞ’in “İdlib Valisi” ile ile bir üst düzey mensubu öldü.
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden yapılan açıklamada, HTŞ’nin İdlib’de kontrolü altında tuttuğu bölgelerde DAİŞ’in uyuyan hücrelerine yönelik operasyon gerçekleştirdiğini bildirdi.
İdlib şehrinin Türkiye sınırına yakın kasabası Sılkin'de bir eve baskın düzenleyen HTŞ ile evde bulunan DAİŞ’liler arasında çatışma yaşandı.
Çıkan çatışmada 2 üst düzey DAİŞ’li öldürüldü. Bu kişilerden birinin DAİŞ’in “İdlib Valisi” olduğu kaydedildi.
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