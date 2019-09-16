Şam’dan DSG’ye: Bölücü terörist milisler

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Suriye hükümeti, geniş bir bölgeyi kontrol altında bulunduran ve ABD'nin de desteğine sahip olan Demokratik Suriye Güçleri'ni (DSG) ilk kez "bölücü terörist milisler" olarak niteledi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi'ne yazdığı ve resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan mektupta, DSG "kriminal ve baskıcı uygulamalar" ile suçlandı.

Mektupta, ABD önderliğindeki koalisyonun yanı sıra DSG'nin de Haseke, Rakka, Deyr ez Zor ve Halep'te yaşayan insanlara baskı yaptığı iddia edildi.

Mektupta, Suriye hükümetinin, "dost ve müttefik ülkelerin yardımıyla Suriye topraklarının her bir karışını geri alma, buraları terörden kurtarma ve teröristlerin ve destekçilerinin yıktığını yeniden inşa etme kararlılığı" yinelenerek, "DSG olarak bilinen bölücü terörist milislerin kontrolü altındaki topraklar" için de aynı şeyin geçerli olduğu ifade ediliyor.

Suriye'de bölücülük suçlamaları daha önce de devlet medyasında yer almış olsa da hükümet ilk kez açıktan ve resmi ağızlardan DSG'yi "terörist milisler" olarak tanımlıyor. Hükümet bugüne dek bu tanımı, ülkedeki muhalif güçler hedef almak için kullandı.

DSM’DEN ŞAM’A YANIT: REDDEDİYORUZ

Demokratik Suriye Meclisi (DSM), Suriye rejiminin Dışişleri Bakanlığı tarafından DSG yönelik yapılan suçlamaları reddetti.

Yazılı açıklama yapan DSM, "Şam yönetiminin Dışişleri Bakanlığı bugün mevcut durumdan uzak bir şekilde DSG’i hedef alan ve suçlamalar yönelten bir açıklama yayımlamıştır. Bu açıklama gerçeklikten uzaktır ve açıklamayı reddediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ANKARA’DAKİ ZİRVEYLE İLGİLİ”

Rejimin açıklamasının, Ankara’da bugün gerçekleşecek olan Rusya, İran ve Türkiye toplantısıyla bağlantılı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu suçlamaları, ‘Astana garantörleri’ arasında bugün Ankara’da gerçekleşecek olan üçlü toplantıdan ayrı ele almıyoruz. Rejim bu açıklamayla Türkiye’yi razı etmek ve yeni anlaşmalar yapmanın zeminini aramaktadır. Bununla birlikte açıklamada belirtilen suçlamalarda çelişkiler bulunmaktadır. Açıklamadan da anlaşıldığı kadarıyla Şam hükümeti, ülkedeki yıkımlara neden olan ve yabancı devletlerin Suriye topraklarına geçmesine neden olan zihniyetinden halen vazgeçmemiştir.

DSM, açıklamasının devamında ise şunları belirtti:

"Suriye rejiminin söz konusu açıklamasını bir yenilgi olarak nitelendiriyor, bölgede işlerliği olmayan başka bir anlayışla rejimin bu açıklamayı yaptığını belirtiyoruz. Maalesef Suriye rejimi, çözüm yolları bulunmasına rağmen ülkeyi devlet mantığıyla yönetiyor. Tüm bunlarla beraber vurguluyoruz ki merkezi despot sistemi değiştirmek ulusal ve geç kalınmaması gereken bir görevdir.”