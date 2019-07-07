Kürdistan

İşte KYB’nin bakan adayları

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İşte KYB’nin bakan adayları
KYB hükümet bakanlar kabine

K24 - SÜLEYMANİYE

Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yeni hükümet kabinesinde yer alacak bazı isimleri belirledi.

K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre KYB’nin 9’uncu hükümet kabinesi ve yönetimde yer almak üzere belirlediği isimler şöyle:

Fewaz Fayeq – Parlamento Başkanı

Kubad Talabani – Başbakan Yardımcısı

Cafer Mustafa – Bölge Başkanı Yardımcısı

Şoreş İsmail – Peşmerge Bakanı

Begerd Talabani – Tarım Bakanı

Derbaz Kosret Resul – Planlama Bakanı

Halid Şwani – Bölge ve Bağdat İlişkilerinden Sorumlu Bakan

Heme Hemesaid – Kültür Bakanı

Aram Heme Mina – Yüksek Öğrenim Bakanı

Rewend Mela Mahmud – Bölge İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Kurulu Başkanı

Osman Şwani – Turizm Kurulu Başkanı

İsmail Mahmud – Mayın Çalışaları Genel Kurulu Başkanı

KYB Politbüro dün yaptığı toplantıda söz konusu isimleri belirledi.

Mesrur Barzani’nin başbakanlığındaki yeni hükümet kabinesinin bir hafta içinde kurulması ve çalışmalarına başlaması bekleniyor.

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