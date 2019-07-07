İşte KYB’nin bakan adayları

K24 - SÜLEYMANİYE
Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), yeni hükümet kabinesinde yer alacak bazı isimleri belirledi.
K24 muhabirinin edindiği bilgiye göre KYB’nin 9’uncu hükümet kabinesi ve yönetimde yer almak üzere belirlediği isimler şöyle:
Fewaz Fayeq – Parlamento Başkanı
Kubad Talabani – Başbakan Yardımcısı
Cafer Mustafa – Bölge Başkanı Yardımcısı
Şoreş İsmail – Peşmerge Bakanı
Begerd Talabani – Tarım Bakanı
Derbaz Kosret Resul – Planlama Bakanı
Halid Şwani – Bölge ve Bağdat İlişkilerinden Sorumlu Bakan
Heme Hemesaid – Kültür Bakanı
Aram Heme Mina – Yüksek Öğrenim Bakanı
Rewend Mela Mahmud – Bölge İdaresi Dışındaki Kürdistani Bölgeler Kurulu Başkanı
Osman Şwani – Turizm Kurulu Başkanı
İsmail Mahmud – Mayın Çalışaları Genel Kurulu Başkanı
KYB Politbüro dün yaptığı toplantıda söz konusu isimleri belirledi.
Mesrur Barzani’nin başbakanlığındaki yeni hükümet kabinesinin bir hafta içinde kurulması ve çalışmalarına başlaması bekleniyor.
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