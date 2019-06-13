Kürdistani bölgelerde DAİŞ tehdidi

K24 - GERMİYAN

DAİŞ’in Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerden olan Kıfri ve Xurmatu’daki saldırıları, Kürt vatandaşlar açısından tehdit oluşturuyor.

Bölgedeki yerel yöneticiler, güvenlik açığı nedeniyle DAİŞ mensuplarının bölgede rahat hareket ettiğini ve Hamrin Sıradağları ile Diyala’ya doğru gittini belirtiyor.

K24’e konuşan Kıfri ilçesine bağlı Zınane Nahiyesi Müdürü Cemal Salih, “Süleyman Beg bölgesinden Hamrin’e kadar, bütün bölge DAİŞ’e açık ve sürekli hareket halindeler” dedi.

Uzun süre önce bölgeye gelen DAİŞ’lilerin, sığınaklarının etrafına mayın döşediğini belirten Salih, “Daha önce bu bölgede Peşmerge sayısı azdı ancak şimdi vatandaşları korumak için çok daha fazla Peşmerge bulunuyor” diye konuştu.

DAİŞ tehdidi, 16 Ekim 2017 olaylarından sonra bölgedeki bazı Kürt köylerinin boşalmasına yol açmış. Bölge sakinleri, boşaltılan köylerde yaşayan vatandaşların geri dönmesini ve daha fazla Peşmerge gücünün buraya aktarılmasını istiyor.

Kıfri - Xurmatu arasındaki sıradağlarda Peşmerge ile Irak ordusu arasındaki boşluk, DAİŞ için fırsata dönüşmüş. Öyle ki DAİŞ’liler Kerkük ile Irak’ın Selahaddin vilayeti arasında rahatlıkla hareket edebiliyor.