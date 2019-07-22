Bakanlar Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirdi

K24 - ERBİL

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ikinci toplantısını gerçekleştirdi.

K24’ün edindiği bilgiye göre yeni kabinenin ikinci toplantısında, ilk toplantıda alınan kararların uygulanması için oluşturulacak mekanizmalar, Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki üst düzey heyetin Bağdat ziyareti ve hükümetin gov.krd olan yeni resmi sayfasının aktif hale getirilmesi ele alındı.

Erbil ile Bağdat arasında ortak bir komisyon kurulması kararının alındığı kabine toplantısında, geçtiğimiz günlerde başkent Erbil’deki bir restoranda gerçekleşen terör saldırısı sert bir şekilde kınanırken, zanlıların kısa süre içerisinde yakalanmasından ötürü Erbil Asayişi’ne teşekkür edildi.

Toplantıda, Başbakan tarafından bakanlıkların vatandaşlar arasında ayrım yapmadan hizmet sunması istenirken, Erbil ve Bağdat hükümetleri tarafından oluşturulacak ortak heyetin kısa bir süre içerisinde müzakerelere başlaması kararlaştırıldı.

Hükümet sitesinin gov.krd adresiyle hizmet vermesinin kararlaştırıldığı toplantıda, hükümet sitesinin tüm bakanlıkları temsil etmesi ve profesyonel bir şekilde güncel tutulması kararı alındı.

BAŞBAKAN’DAN BAKANLARA TALİMAT

Öte yandan, Başbakan Mesrur Barzani’nin bakanlıklarla ilgili reform raporlarının bir ay içerisinde hazırlanması için talimat verdiği belirtildi.

K24’e konuşan Kültür Bakanı Muhammed Said, Başbakan Mesrur Barzani’nin her bakanın ilk kabine toplantısının ardından bir ay içerisinde kendi bakanlığıyla ilgili reform raporunu hazırlaması için talimat verdiğini söyledi.

Said, raporların 8’inci hükümet dönemindeki yanlışlıkların göz önünde bulundurularak hazırlandığını kaydetti.

Bakanlar Kurulu 15 Temmuz’da Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmişti.

9’uncu kabinenin ilk toplantısında, hükümet programındaki ana başlıklar ele alınmıştı.

Bakanlara, ilk çalışma programlarını sunma ve 4 yıllık stratejilerini belirlemeleri için fırsat tanındığı öğrenilmişti.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, bakanlıkların iç işleyişiyle ilgili bir dizi düzenleme yapılmasının kararlaştırıldığı bildirilmişti.