Serdar Şerif: PKK sömürgecilerin ajandasıyla hareket ediyor

K24 - ERBİL

Siyasi gözlemci Serdar Şerif, PKK yetkililerinin son dönemde Kürdistan Bölgesi’yle ilgili açıklamalarına ilişkin, “PKK, Abdullah Öcalan’ın yakalanmasından sonra Kürt özgürlük hareketi ve ulusal söylemden uzaklaştı. PKK, Kürdistan sömürgecilerinin ajandasıyla hereket ediyor, özellikle de İran’ın” dedi.

K24’te yayınlanan Rojev (Gündem) programına katılan siyasi gözlemci Serdar Şerif, PKK yetkililerinin son dönemde Kürdistan Bölgesi’yle ilgili açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunudu.

Şerif, “Yetkililerinin açıklamalarına bakıldığında PKK’nin Kürdistan’ın sömürgecilerinin ajandasıyla hareket ettiği görülüyor. Bunu Kürdistan Bölgesi’nde uygulamak istiyorlar” ifadelerini kullandı.

PKK’nin bölge devletlerinin özellikle de İran’nın ajandasıyla harekete ettiğini belirten Şerif, “Bölgede bir savaş çıkana kadar bu siyaseti gütmek ve Kürdistan Bölgesi’nin ABD’nin İran’a karşı oluşuracağı cepheye geçmesini engellemek istiyorlar” şeklinde konuştu.

“PKK, Kürdistan Bölgesi’nin egemenlik, huzur ve güvenliğine karşı olduğunu gururla ifade ediyor” diyen Şerif, “Buna karşın Irak merkezi hükümeti ve Haşdi Şabi, Kürdistan Bölgesi idaresi dışındaki Kürdistani bölgelerde, özellikle de Şengal’de Kürdistan Bölgesi’ne karşı kullanabilmeleri için PKK’yi destekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Irak’ın, PKK’ye karşı hava sahasını Türkiye’ye açtığını, bunun da PKK’yi zor durumda bıraktığını dile getiren Serdar Şerif, PKK’nin bu zor durumu aşmak için Kürdistan Bölgesi’nin güvenliğini ve huzurunu bozmak istediğini vurguladı.

Şerif, Batı Kürdistan’da (Rojava) iktidarı elinde tutan PKK’nin, orada hiçbir siyasal oluşuma izin vermezken, Kürdistan Bölgesi’nde askeri ve siyasi yapılar oluşturma çabasının kabul edilebilir bir yanı olmadığını dile getirdi.

ŞENGAL KONUSU

Yeni Ezidi Miri’nin bir fetvayla Ezidi Kürtlerini PKK’den uzaklaştırması gerektiğini belirten Serdar Şerif, şunları kaydetti:

“PKK’nin Şengal’de oluşturduğu güç ve siyasi parti, Ezidi Kürt toplumunun dağılmasına sebep oluyor. Yeni seçilen Ezidi Miri büyük bir sorumluluk taşıyor. Ezidilerin ruhani lideri olarak kabul ediliyorsa, Şengal halkını ve Ezidi Kürleri PKK’den uzaklaştırmak için bir fetva yayınlamalı. Çünkü PKK Şengal’i stratejik bir üs olarak kullanıyor. Bu da Şengal ve Kürdistan Bölgesi’ne saldırması için Türkiye’ye bahane sunuyor. Ayrıca PKK, Ezidileri Kürt ulusundan koparıp Irak’ın bir parçası yapmak istiyor.”

KCK Eşbaşkanı Besê Hozat, Şengal’in Kürdistan Bölgesi’nin de Irak’ın bir parçası olduğunu söylemişti.