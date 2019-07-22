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Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü

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Venezuela'da otobüs durağına silahlı saldırı: 7 ölü
Venezuela Bolivar San Felix Otobüs durağı Saldırı

HABER MERKEZİ

Venezuela'nın kuzeyindeki Bolivar eyaletine bağlı San Felix kentinde bir otobüs durağına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü. 

Venezuela polis yetkililerinden yapılan açıklamada, San Felix kentindeki otobüs durağında bekleyenlere, hareket halindeki kamyondan kimliği bilinmeyen kişilerce uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldığı belirtildi. 

Açıklamada, 4 kişinin olay yerinde, 3 kişinin de hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi. 

Çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıda yaralılar arasında bir anneyle 2 yaşındaki bebeğinin de bulunduğu öğrenildi. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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