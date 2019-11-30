Başbakan’dan saldırı açıklaması: Defalarca uyardık

K24 - ERBİL

Başbakan Mesrur Barzani, terör örgütü DAİŞ’in Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde düzenlediği ve 3 asayiş görevlisinin şehit olduğu, 8 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin, “Uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi ve Irak’a yardım etmeye devam etmesi gerektiğiyle ilgili defalarca uyarıda bulunduk” açıklamasında bulundu.

Dün gece yaşanan saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, kurbanların yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Başbakan’ın açıklaması şu şekildi:

“DAİŞ’li teröristlerin Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde düzenlediği saldırısında maalesef Asayiş Müdürü ve çalışanları şehit düştü ve bazı çalışanlar da yaralandı.

Şehit yakınlarına başsağlığı diliyor, taziyelerimi iletiyorum. Yüce Allah’tan onları cennetiyle müjdelemesini temenni ediyor, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

DAİŞ’li teröristlerin bu saldırısı, bu terör örgütünün halen tamamen yok edilmediğini gösteriyor. Bizler de defalarca uyarıda bulunduk. Bu yüzden uluslararası toplumun Kürdistan Bölgesi ile Irak’a, DAİŞ’le mücadelede yardım etmesi, terör örgütlerinin ortaya çıkmasına ve aktif hale gelmesine yol açan sebepleri ortadan kaldırması gerekiyor.”