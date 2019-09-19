Neçirvan Barzani ve Halbusi Irak’taki gelişmeleri görüştü

K24 - DUHOK

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Parlamentosu Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Irak’la ilgili siyasi ve güvenlik meselelerinin konuşulduğu görüşmede, Irak’ın siyasi ve güvenlik açısından istikrarının korunması gerektiğine vurgu yapıldı.

Görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal çerçevede çözüme kavuşması için görüşmelerin devamının önemine değinildi.

Irak’ın 2020 yılı bütçe yasa tasarısı konusunun da gündeme geldiği görüşmede, terörle mücadele sürecinde zarar görmüş bölgeler ve göçzedelerin sorunları ele alındı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki kamplarda kalan sığınmacıların evlerine dönmeleri için yürütülen çalışmalardan bahsedilen görüşmede, Irak’ın komşu ülkelerle ilişkileri ve bölgesel gelişmeler de değerlendirildi.

Halbusi ve beraberindeki heyet bugün Başkan Mesud Barzani ile de görüşmüştü.

Görüşmede, Irak ve bölgenin siyasi durumu ile Erbil - Bağdat ilişkilerinin seyri üzerinde durulmuştu.

Kürdistan Bölgesi ile Irak ilişkilerinde yakalanan fırsatın değerlendirilmesine vurgu yapılan görüşmede, iki taraf arasındaki sorunların Irak Anayasası ışığında çözülmesi gerektiğinin altı çizildi. Bunun içinde ilişkilerin sürdürülmesi ve karşılıklı istişarenin önemine atıfta bulunulmuştu.

Bugün başkent Erbil’e gelen Halbusi’nin Duhok’a da giderek Amerikan Kürdistan Üniversitesi’nin ilk mezunlarını vermesi dolayısıyla düzenlenen törene katılacağı öğrenildi.

Dün de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Erbil’e bir ziyaret gerçekleştirmişti.

Erbil ile Bağdat arasındaki görüşme trafiği son günlerde hızlandı. İki taraf da bütçe, Kürdistani bölgeler ve petrolle ilgili sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtiyor.