Kürdistan

Cizre’de bombalı saldırı

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Cizre’de bombalı saldırı
Şırnak Cizre Bombalı saldırı Bekçi

HABER MREKEZİ

Şırnak’ın Cizre ilçesinde devriye gezen mahalle bekçilerine yönelik gerçekleşen bombalı saldırıda 3 bekçi yaralandı.

Nusaybin Caddesi’ndeki bir parkta, saat 22.00 sıralarında çöp kutusuna konulan el yapımı patlayıcı, devreye gezen mahalle bekçilerinin geçişi sırasında patladı.

Meydana gelen patlamada 3 bekçi yaralanırken, park halinde bulunan birçok araçta maddi hasar meydana geldi.

Yaralı bekçiler Cizre Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, çok sayıda polis ve sağlık ekibinin olay yerine sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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