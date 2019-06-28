43 kişinin ölümüne neden olan köprü yıkılacak

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İtalya'nın Cenova kentinde, geçen yıl kısmen çökmesi sonucu 43 kişinin öldüğü Morandi otoyol köprüsünden geriye kalanlar, birkaç saat içinde yıkım uzmanları tarafından, patlayıcılarla yok edilecek.

Köprünün 4 bin 500 ton beton ve çelikten oluşan iki büyük kulesi havaya uçurulmadan önce, bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

Patlama sonrası toz yayılmasını önlemek için kulelerin etrafına su tankları konuldu.

Geçen ağustos ayında, üzerinde araçlar varken köprünün bir kısmı 45 metre çökmüştü.

Çökmeyle, İtalya'daki altyapı güvenliği tartışmaya açılmıştı.

Morandi otoyol köprüsü, Cenova'da hayati önemde bir yapı olarak biliniyor ve İtalyan Rivierası ile, ülkenin kuzeyi ve Fransa arasındaki A10 otoyol sisteminde bulunuyordu.

Yıkım öncesi, aralarında hamile kadınların ve küçük çocukların da bulunduğu yüzlerce kişiden, bölgeyi terk etmeleri istendi. Toplamda 3 bin 400 kişi tahliye edildi.

Patlama yerinin 300 metre çapındaki yollar da kapatıldı. Uzmanlar, kulelerin ve köprünün ayakta kalan kısımların ayaklarına patlayıcılar yerleştirdi.

NE OLMUŞTU?

14 Ağustos 2018'deki yoğun yağışta, Morandi köprüsünün 200 metrelik bir kısmı ve üç destek kulesinden biri, üzerinde yoğun trafik varken çökmüştü.

Söz konusu olayda 43 kişi hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından, 1,2 kilometre uzunluğundaki köprüye destek veren çelik çubukların, yıllar içinde yavaş yavaş çürüdüğü ve deniz havasından zarar gördüğü saptanmıştı.