İran, Kürt partileriyle Oslo’da görüşecek

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İran yönetiminin, önümüzdeki ay Norveç’in başkenti Oslo’da, Doğu Kürdistan partilerinin yöneticileriyle görüşeceği bildirildi.

ABD’li Al Monitor sitesinin haberine göre, İran önümüzdeki ay, Doğu Kürdistan partileriyle Oslo’da üçüncü kez bir araya gelecek.

Norveçli Çatışma Çözümü Merkezi NOREF arabuluculuğunda gerçekleştirilen toplantılara 4 Kürt partisinin temsilcileri katılıyor.

Siteye konuşan bir Kürt parti yetkilisi, söz konusu toplantıların görüşmeden ibaret olduğunu ve müzakerlerle karıştırılmaması gerektiğini söyledi.

Habere göre üçüncüsü yapılacak olan toplantının ilki ve ikincisi geçtiğimiz yılın mayıs ve haziran aylarında gerçekleşti.

4 parti yetkilisi de, ABD yetkililerinin İran rejimine karşı işbirliğini tartışmak için onlarla iletişim kurduğu iddiasını reddetti.

Oslo görüşmelerine katılan Kürt yetkililerden biri, “Rejim, tehdit altında veya savunmasız olduğunu hissettiğinde Kürtlerle diyaloğa geçiyor. Devrimden hemen sonra, 1989’da Irak’la yaşanan 8 yıllık savaşın sonunda ve 2003’te Amerikan’ın Irak’ı işgal etmesinin ardından olduğu gibi” dedi.