Irak Mahkemesi’nden 140’ıncı Madde kararı

K24 - BAĞDAT

Irak Federal Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerin (Kerkük ve diğer tartışmalı bölgeler) statüsüyle ilgili 140’ıncı Maddenin yürürlükte kalması kararını verdi.

K24’e konuşan Irak Federal Mahkemesi Sözcüsü Eyas Samuk, Anayasa’nın 140’ıncı Maddesinin uygulanması gerektiğini söyledi.

Samuk, “Mahkeme 140’ıncı Maddenin uygulanana kadar yürürlükte kalmasına hükmetti. Anayasa da gerekli adımların atılması için federal hükümete yetki veriyor” dedi.

Samuk, mahkemenin, 140’ıncı maddenin uygulanması için belirtilen tüm aşamaların (normalleşme, sayım ve referandum) yerine getirilmesi için böyle bir karar aldığını söyleyerek, söz konusu kararın "teknik bir karar" olduğunu kaydetti.

140’INCI MADDE NEDİR?

Irak Anayasası’nın 140’ıncı Maddesi, devrik diktatör Saddam Hüseyin liderliğindeki Baas yönetimi döneminde, Araplaştırma politikası çerçevesinde demografisi değiştirilen Kürdistani bölgeleri kapsıyor.

Bu bölgelerdeki Kürtler zorla göç ettirilirken, yerlerine dışarıdan getirilen Araplar yerleştirildi.

Baas rejiminin devrildiği 2003 yılı sonrası yapılan anayasada, bu bölgelerde, Araplaştırma politikası öncesindeki demografisi gözönünde bulundurularak referanduma gidilmesi ve buraların Bağdat’a mı Erbil’e mi bağlanacağının halka sorulması kararlaştırıldı. Ancak Bağdat yönetimi 140’ıncı Maddeyi uygulamaya yanaşmadı.

25 Eylül 2017’de gerçekleşen Kürdistan bağımsızlık referandum sonucunda yüzde 92,73 'Evet' çıkmıştı. Referandum sandığı, Kerkük dahil Kürdistani bölgelerin tümünde kurulmuştu.