‘Avrupa sınırlarında 5 bin polis açığı var’

HABER MERKEZİ

Avrupa sınır polisi ajansı Frontex, sınırlarda halen 5 bin polis açığı bulunduğunu duyurdu.

YASADIŞI mülteci göçünü engellemek isteyen AB ülkeleri, sınır güvenliğini artırmak istiyor. Avrupa sınır güvenliği ajansı Frontex Müdürü Fabrice Leggeri, AB sınırlarında 5 bin polis açığı tespit ettiklerini belirterek “AB sınırlarında kağıt üzerinde 115 bin sınır polisi görevli görünüyor. Ama bu sayı doğru değil. 5 bin sınır polisi açığı var” dedi.

“24 BİN KAÇAK GİRİŞ TESPİT EDİLDİ”

AB üyesi ülkelerle konuyu görüştüklerini açıklayan Leggeri, az sınır polis memuru çalıştıran ülkelerin adını ise vermedi.

Frontex’in verdiği sayıya göre bu yılın ilk dört ayında AB’ye 24 bin kaçak giriş kaydedildi.

Frontex 2027 yılına kadar AB sınırlarında 10 bin sınır polisi istihdam etmeyi planlıyor.