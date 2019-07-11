Afrin’de şiddetli patlama!

K24 - AFRİN

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Afrin kentinde bomba yüklü bir otomobilin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre en az 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

K24’ün Afrin’den edindiği bilgiye göre; bugün saat 10.00 sularında Afrin ile Tirinde köyü yolu arasında şiddetli bir patlama meydan geldi.

Patlamadan sonra bölgede silah seslerinin yükseldiği öğrenildi.

İlk belirlemelere göre patlamada en az 8 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi de yaralandı.

Patlamanın olduğu bölgeye ambulansların sevk edildiği belirtilirdi.

Son günlerde Afrin’de sık sık patlamalar meydana geliyor.

Dün de Afrin kentine bağlı Kuzel ile Basut köylerini birbirine bağlayan yolda meydana gelen patlamada bir kişi hayatını kaybetmişti.