Davutoğlu AK Parti’den istifa etti

K24 - ANKARA
AK Parti'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edilen eski Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etti.
AK Parti’den kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen Ahmet Davutoğlu, Ankara’daki çalışma ofisinde basın toplantısı düzenledi.
Davutoğlu, kendileri için alınan ihraç kararıyla 18 yıl önce kurulan AK Parti’nin tasfiye edildiğini iddia etti.
Toplantıda Davutoğlu ile birlikte ihracı istenen eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı ile eski il başkanları Nedim Yamalı, Selim Temurci de yer aldı.
AK Parti’nin son dönem politikalarını eleştiren Davutoğlu, önerilerinin dikkate alınmadığını söyledi.
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