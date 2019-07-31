Usame bin Ladin'in oğlunun öldüğü iddia edildi

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El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in ölmüş olabileceği iddia edildi.

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in oğlu ve örgütün mevcut lideri Eymen el-Zevahiri'nin potansiyel halefi olarak görülen Hamza bin Ladin'in ölmüş olabileceği iddia edildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre yetkililer, Hamza bin Ladin'in ölümüne ilişkin Washington'un istihbarat kaynaklarından bilgi aldıklarını öne sürdü.

ABD yönetimi tarafından, Hamza bin Ladin'in nerede veya ne zaman öldüğüne dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamza bin Ladin'in bulunduğu yer hakkında ipucu verebilecek kişilere 1 milyon dolarlık bir ödül teklif etmişti.