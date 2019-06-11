Başkan Barzani: Sovyet Kürtleri Kürdistan’ın değerli bir parçası

K24 - ERBİL

Başkan Mesud Barzani, eski Sovyetler Birliği’nde yaşayan Kürtlerin Kürdistan halkının değerli bir parçası olduğunu söyledi.

Başkan Mesud Barzani’nin resmi sitesinde yer alan habere göre, Başkan Barzani bugün, Prof. Dr. Kinyaz İbrahim Mirzoyev başkanlığındaki Uluslararası Sovyet Kürtleri Federasyonu heyetini kabul etti.

Erbil’de gerçekleşen görüşmede, konuk heyet Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Bölgesi Başkanı olarak göreve başlamasından ötürü Başkan Barzani’ye tebriklerini iletti.

Başkan Barzani’nin dünyadaki tüm Kürtler için bir umut olduğunu kaydeden konuk heyet, Başkan Barzani’ye, Kürdistan halkını korumak için uzun yıllar Peşmergelik ve siyaset yapması dolayısıyla teşekkür etti.

Heyet, Kürdistan Bölgesi ile Rusya, Orta Asya ve diaspora Kürtleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi talebinde bulundu.

Başkan Barzani ise konuklarına teşekkür ederek, “Eski Sovyetler Birliği’nde yaşayan Kürtler Kürdistan halkının değerli bir parçasıdır. Onlar Kürdistan Bölgesi için özel bir konumdadır” dedi.

Kürt halkının sıkıntılarla dolu tarihine atıfta bulunan Başkan Barzani, Kürdistan Bölgesi’nde mevcut özgürlük ve gelişmişlik ortamının Peşrmerge Güçleri’nin kahramanlığı ve Kürdistan halkının onurlu duruşu sayesinde olduğunu ifade etti.