Yolsuzluk davalarına yüzleri görünmeyen hakimler bakacak

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Brezilya'da, yolsuzluk ve organize suç davalarının "yüzleri görünmeyen, meçhul" hakimler tarafından görüleceği özel bir mahkeme kurulması kararı alındı.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi’nin (OCCRP) yerel basına dayandırdığı habere göre, Rio de Janeiro Eyalet Mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç ve kara para aklama olaylarını içeren davaların kovuşturulması için, "kimlikleri gizli tutulan hakimlerin" görevlendirileceği özel bir mahkeme oluşturulmasına karar verdi.

Bir hakimin doğrudan kovuşturma kararı ile ilişkilendirilmesini önlemek amacıyla, söz konusu davalara tek bir hakim yerine üç hakim her 60 günde bir dönüşümlü olarak bakacak.

"O Globo" gazetesi, yeni özel mahkemenin gelecek ay çalışmaya başlayacağını aktardı.

Rio'da yirmiden fazla hakim, halihazırda kendilerine ve ailelerine yönelik ölüm tehditleri nedeniyle sürekli polis koruması altında bulunuyor. (Kaynak: Sputnik)