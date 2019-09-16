Husilerden Suudi açıklaması: Uyarıyoruz, her an yeniden vurabiliriz

HABER MERKEZİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan petrol tesislerini hedef almaya devam edeceklerini belirterek, “Her an yeniden vurabiliriz” açıklamasında bulundu.

Husiler tarafından yapılan açıklamada, Suudi petrol tesislerinin hedef alınmaya devam edileceği belirtildi.

Husiler, ellerindeki silahların Suudi Arabistan’daki herhangi bir noktaya ulaşabileceğini belirtti.

Açıklamada, “Suudi Arabistan petrol tesisi Aramco’da bulunan şirketleri ve yabancıları uyarıyoruz, Her an yeniden vurabiliriz” ifadelerine yer verildi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 tesise cumartesi günü yerel saatle 04.00'te silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı SİHA saldırısıyla ilgili herhangi bir taraf suçlanmazken, Husiler yaptıkları yazılı açıklamada, saldırıyı 10 drone ile kendilerinin düzenlediklerini ima etmişti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra SİHA'larla ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.