Türkiye

BASIN ÖZETİ - 20 Eylül 2019

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BASIN ÖZETİ - 20 Eylül 2019
Gazete Haber Başlık Basın Özeti


Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AP, kayyım atamasını kınadı

Rusya ve Çin’den İdlib tasarısına veto

5 yılda katlandı

AKP’de istifalar sürüyor

Hayalet araçlar


Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

1 milyon çocuğa gelecek lazım

Aramco barut fıçısına döndü

Teksas olmaya az kaldı

Pentagon: SDG’ye silah vermeye devam ediyoruz

Afganistan’da hem ordu hem Taliban saldırısında siviller hedef oldu: 50 ölü


Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AP Türkiye kararı: Baskılara son verin

Tutuklularla ilgili emsal karar

Kürt aydını Musa Anter anılıyor

ABD: Pompeo savaşı kışkırtıyor

İklim değişikliğine karşı milyonlar meydanlarda olacak


Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Küresel ekonomide düşük faiz dönemi

Husiler Dubai’yi tehdit etti

En az 50 sivil hayatını kaybetti

Pentagon kışkırtıyor: Türk ordusu Suriye’ye giremez


Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

AİHM: Uzak cezaevi insan hakkı ihlalidir

‘Suriye’ye girme fikri geriledi’

AKP’de ‘içten’ başkaldırı var

YHT hattında kılavuz tren kazası: 2 ölü


BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:

Tüm dünya iklim için bugün grevde

AP kayyumları kınadı

Devrik lider Bin Ali öldü

SDG’ye yardıma devam

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