BASIN ÖZETİ - 20 Eylül 2019

Cumhuriyet Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AP, kayyım atamasını kınadı
Rusya ve Çin’den İdlib tasarısına veto
5 yılda katlandı
AKP’de istifalar sürüyor
Hayalet araçlar
Karar Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
1 milyon çocuğa gelecek lazım
Aramco barut fıçısına döndü
Teksas olmaya az kaldı
Pentagon: SDG’ye silah vermeye devam ediyoruz
Afganistan’da hem ordu hem Taliban saldırısında siviller hedef oldu: 50 ölü
Evrensel Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AP Türkiye kararı: Baskılara son verin
Tutuklularla ilgili emsal karar
Kürt aydını Musa Anter anılıyor
ABD: Pompeo savaşı kışkırtıyor
İklim değişikliğine karşı milyonlar meydanlarda olacak
Yeni Şafak Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Küresel ekonomide düşük faiz dönemi
Husiler Dubai’yi tehdit etti
En az 50 sivil hayatını kaybetti
Pentagon kışkırtıyor: Türk ordusu Suriye’ye giremez
Yeni Yaşam Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
AİHM: Uzak cezaevi insan hakkı ihlalidir
‘Suriye’ye girme fikri geriledi’
AKP’de ‘içten’ başkaldırı var
YHT hattında kılavuz tren kazası: 2 ölü
BirGün Gazetesi - Öne Çıkan Başlıklar:
Tüm dünya iklim için bugün grevde
AP kayyumları kınadı
Devrik lider Bin Ali öldü
SDG’ye yardıma devam
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