BMGK yetkilileri Kürdistan Bölgesi heyetiyle görüştü

K24 - BAĞDAT

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) heyeti, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Parlamento Başkanı Vala Ferid’in de yer aldığı Kürdistan Bölgesi heyetiyle Bağdat’ta bir görüşme gerçekleştirdi.

BMGK heyeti bugün Irak’ın başkenti Bağdat’a giderek Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi’yle görüştü.

Iraklı yetkililerle görüşmenin ardından BMGK heyeti, Kürdistan Bölgesi heyetiyle de bir araya geldi. Toplantıya Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Felah Mustafa ile İçişleri Bakanı Kerim Şengali de katıldı.

Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Sehaf yaptığı açıklamada, Irak Başbakanı’nın daveti üzerine BMGK heyetinin günü birlik bir ziyaret gerçekleştireceğini, heyetin Irak ve Kürdistan Bölgesi yetkilileriyle görüşeceğini açıklamıştı.

Görüşmenin Irak açısından tarihi olacağını vurgulayan Sözcü Sehaf, Irak’ın uluslararası çerçevedeki rolünün geliştirilmek istendiğini söyledi.