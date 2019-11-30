DAİŞ saldırdı: 3 şehit, 8 yaralı

K24 - GERMİYAN

Germiyan bölgesindeki Kifri ilçesine bağlı Kulaco nahiyesinde, terör örgütü DAİŞ’in düzenlediği saldırıda 3 asayiş görevlisi şehit oldu, 8 kişi de yaralandı.

Germiyan’dan bildiren K24 muhabiri, gece geç saatlerde Kulaco nahiyesinde saldırı düzenleyen DAİŞ’lilerle güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığını aktardı.

Çatışmada Kulaco Asayiş Sorumlusu Yarbay Simko ile Mahmud Cuma ve Cuma Abid isimli asayiş görevlileri şehit düştü, 5 asayiş görevlisi, 2 çocuk ve 1 kadın da yaralandı.

Saldırı püskürtülürken, bölgede örgüte yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi.

Bu arada, DAİŞ unsurlarının bölgeye 3 havan topu attığı öğrenildi.

Terör örgütü DAİŞ, Haziran 2014'te Musul başta olmak üzere Irak topraklarının üçte birini ele geçirmiş, Peşmerge ve Irak güçleri, Aralık 2017'de DAİŞ'in elindeki toprakları büyük ölçüde geri almıştı.

DAİŞ'in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasına rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin kırsal bölgelerindeki saldırıları devam ediyor.