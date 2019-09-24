ABD elçiliği yakınında havan topu saldırısı

HABER MERKEZİ
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına havan topuyla saldırı düzenlendiği açıklandı.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Yeşil Bölge’de bulunan ABD Bağdat Büyükelçiliği yakınına 2 adet havan topu atıldı.
Üçüncü havan topunun da Dicle Nehri kıyısına düştüğü öğrenildi.
Saldırı sonrası Yeşil Bölge'de söz konusu Büyükelçiliğe yakın iki askeri kontrol noktasının, araç geçişlerine de kapatıldığı ifade edildi.
Saldırı üzerine ABD Büyükelçiliği’nde alarm verildiği ve elçilik çalışanlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunulduğu bildirildi.
Irak istihbaratı da olayı doğrularken, saldırıyı üstlenen henüz olmadı.
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınlarına daha önce de havan topuyla saldırılar düzenlenmişti.
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