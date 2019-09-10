28 ilde FETÖ operasyonu

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Konya merkezli 28 ilde, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yerleştirdiği askeri personele ‘mahrem imamlık’ yaptıkları iddiasıyla 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Konya merkezli 28 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bu kapsamda, daha önce gözaltına alınan askeri personel ve bu personele ‘mahrem imamlık’ yaptığı tespit edilen kişilerin verdiği ifadeler doğrultusunda 53 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin, TSK içerisindeki askeri personele ‘molla, genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü’ pozisyonlarında mahrem imamlık yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik başlatılan eş zamanlı operasyon sürüyor. (Kaynak: Ajanslar)