DAİŞ 2 kadını öldürdü

HABER MERKEZİ

Terör örgütü DAİŞ mensuplarının Irak’ın Musul kentinde düzenlediği saldırıda 2 kadın hayatını kaybederken, bazı çocuklar ile bir aşiret lideri yaralandı.

Irak medyasında yer alan habere göre gece saat 03.30 sularında Musul’un Beac ilçesine bağlı Xezreci köyüne saldırı düzenlendi. Saldırıya karşlık veren köy sakinleri ile DAİŞ’liler arasında çatışma çıktı.

Saldırı sonucu 2 kadının hayatını kaybettiği, bazı çocuklarla Betah Gaet isimli aşiret liderinin de yaralandığı kaydedildi.

Musul’un merkezini oluşturduğu Ninova Vilayeti’nin batısında DAİŞ’in uyuyan hücreleri halen hareket halinde. Zaman zaman bölge sakinleri ile güvenlik güçlerine saldırı düzenleyen DAİŞ’liler, tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Aşiretler ve vilayet temsilcileri birçok kez Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’den bölgeye daha fazla güç göndermesini talep etti.

DAİŞ’lilerin bölge sakinlerini ve Bağdat’taki yetkilileri tehdit ederek, “Ninova’da 2014 sınırlarına geri dönmemiz uzak değil” dediği biliniyor.